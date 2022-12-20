世界銀行發表中國經濟簡報，指出今年大陸經濟活動繼續隨著疫情狀況而起伏，加上房地產行業的持續壓力恐對宏觀經濟和金融系統造成外溢效應，即便經濟重啟，該行預計大陸今年實際GDP年增率為2.7％，較9月時預測的2.8％再下調約0.1個百分點，而2023年將恢復至4.3％。

香港經濟日報報導，世銀報告稱，大陸經濟增長前景面臨重大風險，原因包括疫情發展軌跡、防疫政策演變、家庭和企業行為反應等均存不確定性。另外與氣候變化相關的風險正在增加。在外部環境方面，主要風險包括全球增長前景高度不確定、金融條件緊縮程度可能超出預期以及地緣政治緊張加劇等。

世界銀行中國首席經濟學家米莉莎認為，鑑於大陸經濟增長預計仍低於潛在增長率且全球環境疲軟，政府需要繼續提供宏觀政策支持，而將財政資源重點用於社會性支出和綠色投資，有助促進短期需求及推動經濟在中期轉向更加包容和更可持續的增長。