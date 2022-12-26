中國上市公司協會26日公布「中國高端製造業上市公司白皮書2022」提到，過去5年中，大陸高端製造上市公司營收持續增長，由2017年的人民幣（下同）7.47兆元增長至2021年的11.79兆元，複合增長率為12％，2021年的年增率達到20.1％。

中新網報導，報告顯示，截至2022年12月10日，大陸A股製造業上市公司數量達到3,313家，占A股全部的65.5％。其中，高端製造行業上市公司數量達到2,121家，占製造業上市公司的65％，相比於2017年底的1,250家增長了69.7％。

報告稱，受益於國家產業政策扶持、國際環境改變和大陸產業結構轉型升級的歷史機遇，大陸高端製造業上市公司數量持續增加。尤其是2018年以來，隨著自主可控的加速推進，半導體、高端機械製造迎來爆發期；受雙碳目標、國際能源短缺、電能替代等驅動，風電、太陽能、儲能、新能源智慧汽車、交通裝備電氣化等高速發展。

報告認為，高端製造業上市公司發展呈現出以下特點：一是市值增長顯著，行業龍頭湧現。2017年以來，高端製造業上市公司的市值表現優異，100億元市值以上公司由2017年底的338家增加到報告期內的664家，其中半導體、電力設備及新能源增長最為明顯，分別實現357％和135.8％的增長。