為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國大陸地區來台的入境旅客檢疫專案措施元旦正式上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。（陳麒全攝）

為期一個月的加強自中國來台的入境旅客檢疫專案措施元旦上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。

因應中國大陸地區COVID-19疫情激升，以及春節即將到來的台商返台過年人潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布，從1月1日零時至1月31日期間，國境加強自中國大陸（不含港澳地區）抵台的入境旅客檢疫，旅客在入境時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測，再依正常流程入境。

在新措施實施首日，首班機為廈門航空MF887班機，班機在上午9時43分降落桃園國際機場，停靠D9停機坪，機上84名乘客在下機後，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測，未完成申報作業者，則引導使用入境檢疫自助申報機，在進行採檢後循原入境流程通關離去。

自廈門返台的胡先生表示，對於政府加強自中國來台的入境旅客檢疫，他予以肯定，因為前一陣子疫情嚴峻，在廈門地區的民眾都不敢出門，目前疫情已經趨於穩定，回到台灣進行這樣的採檢令人感到安心，且採檢的速度很快，回家後也會配合進行7天自主防疫規定。

羅姓民眾表示，因為常常因工作需求要出差國外，從疫情開始以來，已經習慣各國的採檢管制政策，他覺得政府這時加強檢驗的措施很好，也不會感到不方便，會在家等待採檢結果出爐，他說中國大陸目前疫情嚴重，搭機前也必須出示48小時內的核酸檢測陰性證明。

桃機公司表示，配合政府加強檢疫專案，專案執行期間從中國大陸返台航班將集中於D7至D9登機門處理，同時將入境長廊的D7至D10區間，當作入境採檢專用空間，與其他地區入境航班做區隔，並設置規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等空間，並設置多台入境檢疫自助申報機，以加速相關通關作業。