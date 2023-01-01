為期一個月的加強自中國來台的入境旅客檢疫專案措施元旦上路，首架班機是來自廈門，共有84日名旅客，在1日上午抵達台灣，旅客對於政府的措施都表示肯定，且認為採檢的速度很快，也願意配合相關入境採檢作業。
因應中國大陸地區COVID-19疫情激升，以及春節即將到來的台商返台過年人潮，中央流行疫情指揮中心日前宣布，從1月1日零時至1月31日期間，國境加強自中國大陸（不含港澳地區）抵台的入境旅客檢疫，旅客在入境時須配合採集唾液檢體進行PCR檢測，再依正常流程入境。
在新措施實施首日，首班機為廈門航空MF887班機，班機在上午9時43分降落桃園國際機場，停靠D9停機坪，機上84名乘客在下機後，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測，未完成申報作業者，則引導使用入境檢疫自助申報機，在進行採檢後循原入境流程通關離去。
自廈門返台的胡先生表示，對於政府加強自中國來台的入境旅客檢疫，他予以肯定，因為前一陣子疫情嚴峻，在廈門地區的民眾都不敢出門，目前疫情已經趨於穩定，回到台灣進行這樣的採檢令人感到安心，且採檢的速度很快，回家後也會配合進行7天自主防疫規定。
羅姓民眾表示，因為常常因工作需求要出差國外，從疫情開始以來，已經習慣各國的採檢管制政策，他覺得政府這時加強檢驗的措施很好，也不會感到不方便，會在家等待採檢結果出爐，他說中國大陸目前疫情嚴重，搭機前也必須出示48小時內的核酸檢測陰性證明。
桃機公司表示，配合政府加強檢疫專案，專案執行期間從中國大陸返台航班將集中於D7至D9登機門處理，同時將入境長廊的D7至D10區間，當作入境採檢專用空間，與其他地區入境航班做區隔，並設置規劃20格一般採檢區、2格嬰幼兒專用採檢區、檢體收集處與休息區等空間，並設置多台入境檢疫自助申報機，以加速相關通關作業。
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