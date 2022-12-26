英國的商業和經濟研究中心(CEBR)周一公布最新報告，全球經濟在2022年首次超越100兆美元規模；而由於借貸成本的上升，全球經濟將在2023年面臨衰退

CEBR在年度的《世界經濟排行榜》(World Economic League Table)報告中表示，全球經濟總量在2022年首次突破100兆美元，但是隨著決策官員繼續打擊物價飆升，全球經濟將在2023年陷入停滯。

該報告說，打擊通膨的戰鬥尚未取得勝利，儘管經濟成本的代價高昂，各國央行行長們仍將堅持立場。而將通膨壓低的代價，將是未來數年的成長前景變差。

到2037年，隨著發展中經濟體趕上富裕國家，全球經濟體規模將翻一倍。此一轉變意指著，亞太地區將占全球產出的3分之1，而歐洲的占比將降至不到5分之1。

中國最早要到2036年才會超越美國，成為全球第一大經濟體，比預期晚了6年，主要是中國清零政策，以及中國與西方國家的貿易緊張關係，減緩了擴張速度。

CEBR最早預估該轉變在2028年發生，但在去年的調查中推後到2030年。現在CEBR認為，交叉點將在2036年才出現，甚至可能更晚。

該報告還預估，2032年印度將成為10兆美元的全球第三大經濟體，超越日本。

未來15年，英國仍將是全球第六大經濟體，法國將是第七大。但是由於「缺乏以成長為導向的政策，以及對英國在歐盟以外的角色缺乏清晰的願景」，英國不會以比歐洲夥伴國家更快的速度成長。