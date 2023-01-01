圖輯》再會2022！《中國時報》與您見證歷史 回顧關鍵頭條新聞 01:382023/01/01 中時新聞網 王柏文 、 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨九合一選舉大勝，民進黨執政版圖大縮水。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022的新聞即將變成歷史的一頁！在這送舊迎新的時刻，中國時報總編輯王銘義與讀者分享了過去一年來《中國時報》的18篇頭版頭條新聞，內容涵蓋戰爭、疫病、地震、台海軍事對峙、地緣政治局勢、兩岸政局、美中台關係、論文抄襲風暴、九合一選舉民進黨慘敗等關鍵議題，在告別充滿戰爭與疫病的2022，與朋友們共同回望過去的一年，並迎接充滿機遇與挑戰的2023。 2/27頭版，俄羅斯入侵烏克蘭，牽動全球經濟情勢。 7/12頭版，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德赴東京弔唁。 7/20頭版，美國前國防部長訪台，建議台灣全民皆兵。 8/5頭版，中共對台軍演，發射11枚東風飛彈。 8/10頭版，台大學倫會審定結果認定抄襲情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。 8/25頭版，前新竹市長林智堅遭台灣大學、中華大學撤銷碩士學位。 9/19頭版，台東發生6.8強震，為2022年最大震。 9/22頭版，慈濟基金會遭抹紅，蔡英文拜會證嚴法師。 9/23頭版，國境解封，分兩階段開放邊境。 10/13頭版，李遠哲批蔡政府能源政策錯誤不斷，民進黨執政後腐化得更快。 10/23頭版，中共常委7留3，習近平開啟第三任期。 10/24頭版，習近平續任總書記，李強接任總理。 10/31頭版，韓國萬聖節踩踏事件震驚國際，154人不幸罹難。 11/15頭版，美國總統拜登與中國國家主席習近平於印尼峇里島會晤。 11/27頭版，民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文辭黨主席。 12/1頭版，前中共總書記江澤民病逝上海，享年96歲。 12/8頭版，台積電亞利桑那州廠移機典禮，拜登宣稱對美國和全世界至關重要。 12/26頭版，全台縣市議會改選，國民黨花蓮縣議長張峻當選立即退黨。 告別2022！跨年晚會懶人包 各地卡司、活動時間一次看 李四川曬101彩排照 霸氣喊這句讓網友狂讚 陳芳語「鑽石鏤空裝」搭玻璃絲襪唱跨年 歌姬氣勢壓全場 #2023 #中國時報 #新年快樂 #中時新聞網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產建材 訂單看到2024年 04:102022/12/31 證券．權證 全國手擲機飛行競賽 台中北新國中奪冠 12:392022/12/31 寶島 「海峽兩岸一家親」 習近平2023新年賀詞：衷心希望兩岸同胞相向而行 19:542022/12/31 兩岸 竹縣羽球金厲害 博愛國中獲世青盃混雙金、興隆國小全國盃奪冠 15:252022/12/31 生活 跨年搶拍全台10大煙火最佳方位曝！閃過煙霧地雷區 15:272022/12/31 生活 新年賀卡「超美4連拍」6千網友朝聖！高嘉瑜1句話神回覆 22:232022/12/31 政治 AKIRA跨年開場！國民姐夫魅力嗨翻全場 桃園湧4.6萬人 20:262022/12/31 娛樂 美前防長：7月訪台時 曾建言蔡總統延長役期 04:102022/12/31 焦點新聞 開化寺地段蟬聯彰化地王！彰化土地現值調漲1.2％ 11:452022/12/31 財經 2023最受財神眷顧3生肖 升官加薪還有意外之財 14:332022/12/31 運勢 《產業》揮別2022跨年迎曙光 觀光局盤點各地活動 11:172022/12/31 財經 屏東跨年夜眾星雲集 全場超嗨迎新年 21:002022/12/31 生活 世衛組織敦促大陸 分享激增新冠疫情數據 11:322022/12/31 兩岸 長瀨昆妮渾圓弧線滑出比基尼 緊牽神秘男疑放閃 15:112022/12/31 娛樂 盧秀燕承諾跨年「致詞不超過3秒」 網驚呼一句全台市長都躺槍 10:182022/12/31 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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