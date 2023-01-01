2022的新聞即將變成歷史的一頁！在這送舊迎新的時刻，中國時報總編輯王銘義與讀者分享了過去一年來《中國時報》的18篇頭版頭條新聞，內容涵蓋戰爭、疫病、地震、台海軍事對峙、地緣政治局勢、兩岸政局、美中台關係、論文抄襲風暴、九合一選舉民進黨慘敗等關鍵議題，在告別充滿戰爭與疫病的2022，與朋友們共同回望過去的一年，並迎接充滿機遇與挑戰的2023。

2/27頭版，俄羅斯入侵烏克蘭，牽動全球經濟情勢。

7/12頭版，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德赴東京弔唁。

7/20頭版，美國前國防部長訪台，建議台灣全民皆兵。

8/5頭版，中共對台軍演，發射11枚東風飛彈。

8/10頭版，台大學倫會審定結果認定抄襲情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。

8/25頭版，前新竹市長林智堅遭台灣大學、中華大學撤銷碩士學位。

9/19頭版，台東發生6.8強震，為2022年最大震。

9/22頭版，慈濟基金會遭抹紅，蔡英文拜會證嚴法師。

9/23頭版，國境解封，分兩階段開放邊境。

10/13頭版，李遠哲批蔡政府能源政策錯誤不斷，民進黨執政後腐化得更快。

10/23頭版，中共常委7留3，習近平開啟第三任期。

10/24頭版，習近平續任總書記，李強接任總理。

10/31頭版，韓國萬聖節踩踏事件震驚國際，154人不幸罹難。

11/15頭版，美國總統拜登與中國國家主席習近平於印尼峇里島會晤。

11/27頭版，民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文辭黨主席。

12/1頭版，前中共總書記江澤民病逝上海，享年96歲。

12/8頭版，台積電亞利桑那州廠移機典禮，拜登宣稱對美國和全世界至關重要。