中國大陸正在努力跨越疫情感染高峰，全球已有多個國家對來自中國旅客實施不同程度的入境管制，包括指定機場、強制檢測或持有48小時檢測證明。但全球只有位於北非的君主立憲國摩洛哥則是全面禁止來自中國的旅客入境，而且不論國籍，自新年1月3日起生效。

據《路透》報導，摩洛哥外交部當地周六（31）日宣佈上述措施，「以避免國內出現新的新冠病毒感染浪潮」。

報導稱，每年有成千上萬的中國遊客前往摩洛哥，這些遊客通常乘坐經由海灣國家的航班抵達當地。

近期中國疫情大爆發，美日等國相繼收緊對來自中國的旅客的入境限制，意大利則是成為首個對中國旅客採取限制措施的歐洲國家。英國、法國、西班牙、澳大利亞、加拿大亦宣佈限制措施，包括強制要求新冠病毒檢測，或查驗疫苗接種與陰性檢測結果。

德國政府日前表示正密切情況，但目前未有跡象顯示中國疫情出現病毒株危險突變。葡萄牙也表示，沒有必要實施新的旅行限制。韓國自16日起已經將中國列為「重點檢疫查驗國家」，將會加強入境篩查的力度；北韓宣布暫停中國公民入境。相較之下，摩洛哥的規定是全面限制從中國入境，而且不論國籍，算是目前所有限制措施中最嚴格的國家。

位於北非西端的摩洛哥面積71平方公里，人口與台灣相仿，約3600萬人。該國於2011年實施君主立憲，經濟發展屬開發中國家，常年氣候宜人，花木繁茂，有「北非花園」之稱，首都卡薩布蘭加則是全球知名的旅遊城市。