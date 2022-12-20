愛立信今日公布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預測2022年底全球5G用戶數將達到10億，並將於2028年達到50億。儘管全球經濟前景不明，5G用戶數仍將比4G早2年突破10億大關，為迄今成長速度最快的通訊技術。

愛立信報告中指出，全球迄今已有近230家電信商推出商用5G服務，700多個5G智慧型手機型號已發布或商用。2022年7月至9月期間，全球5G用戶數新增約1.1億，總用戶數達約8.7億。5G在北美和東北亞繼續保持強勁增長，年增近3.2億用戶，預計到2022年底，這些地區的5G用戶滲透率將達到約35%。其中，臺灣和南韓等5G領先市場的主要電信商表示，5G用戶數提升對服務收入和用戶平均收入(ARPU)產生了正面影響。

到2028年底，愛立信預計全球5G用戶數將達到50億，占用戶總數的55%。同樣，到2028年底，5G人口覆蓋率將達到85%。全球4G用戶數將在2022年底達到52億的高峰，但隨著使用者陸續升級到5G，2028年底4G用戶數將降至36億，5G也將在2027年成為主流通訊技術。

報告顯示，全球行動數據流量過去兩年翻倍成長，預計2028年將較2022年成長近4倍，達到每月325EB。預估2023年，全球平均每部智慧手機的月平均數據流量將達到19GB。在預測期間(2023~2028)內，提前推出5G的市場可能會在流量成長方面領先。2022年5G在行動數據流量中的占比預計約為17%，相比2021年末的10%有所提高。預計到2028年，這一比例將增至近70%，屆時所有的行動數據流量成長都將來自5G。

2022年影片約占全球行動網路流量的70%。針對抽樣網路流量的測量顯示，來自串流社群媒體平臺的影音串流構成了影片流量的絕大部分。排名前4大的社群媒體的影音串流占據了這些網路影片流量的絕大部分。預計到2028年底，影音流量將每年成長約30%，屆時將占全球行動數據流量的80%。

擴增實境(AR)生態系的發展，目前仍在早期階段—包括設備、應用程式、網路和邊緣運算—都需要發展新的功能，提高性能和效率。隨著AR生態系的發展，AR產生的流量將可能大幅超過當前的行動流量預測。

台灣愛立信總經理周大企說：「全球行動網路流量幾乎每兩年翻一倍，而台灣的行動數據使用量在全球名列前茅，可見消費者對於行動服務的高度需求。為了減少環境影響，我們正在攜手電信商部署最新一代的節能無線系統硬體和軟體、增加可再生能源的使用，並運用智慧化方法營運站點基礎設施，以打破行動網路中能源使用不斷增加的趨勢。」

另外，全球無線固網接入(FWA)連結增長速度將超越此前預期。在印度加快實施其FWA計畫及其他新興市場預期增長等因素的驅動下，在2022~2028年期間FWA預計將以每年19%的速度增長，到2028年底連接數將達到3億，其中近80%的FWA連結將使用5G網路。