李玄在說，他非常重視殯儀館使用空間問題，從開始規劃新建殯儀館至今，很高興在他上班第一天動土，讓他感到非常欣慰。（吳建輝攝）

南彰化殯儀館缺乏，只有社頭、田中、北斗等三處，其中北斗殯儀館設備老舊、空間不足，公所向中央、縣府爭取近億元經費興建第二殯儀館，26日舉行動土典禮，鎮長李玄在表示，南彰包括田尾、溪洲、埤頭等地都在舊北斗殯儀館辦理，過去只有2個靈堂，不夠還要搭帆布，未來將有7座靈堂可以使用，還有可容納300人的大型靈堂，預計2024年3月完工。

使用逾11年的北斗殯儀館因不敷使用，2020年公所著手計劃開始爭取經費，獲得縣府補助1000萬，內政部補助3800萬，加上自籌款總預算來到9600萬，總面積達5.4甲地，其中殯儀館建築樓地板面積將達454坪，將有7個靈堂，3個辦公廳舍供民眾使用。

李玄在表示，北斗殯儀館不敷使用問題從在許久，因為除了北斗之外，南彰包括田尾、溪洲、埤頭等鄉鎮相關治喪事宜都在北斗，常常看到民眾在帆布帳篷下守靈，讓他看了相當不捨，因此著手規劃殯儀館的興建。

李玄在說，他非常重視殯儀館使用空間問題，從開始規劃新建殯儀館至今，很高興在他上班第一天動土，讓他感到非常欣慰，新的園殯儀館設備齊全，提供治喪家屬一個優質友善的環境，也讓往生者能夠安詳的走完人生最後一哩路。