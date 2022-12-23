北京市近期爆發新冠疫情，各種消息都顯示這波疫情造成大量患者死亡，殯儀館和火葬場已不勝負荷。北京網民還在微博爆料指出，由於死者太多，北京的殯儀館容量爆滿，屍體甚至已堆放到停車場，無法再接收屍體，家屬被迫將死者送到鄰近的河北或天津等地火化。

港媒《東網》報導，有微博網民周四發文稱，他的祖母於22日中午離世，打遍了北京所有的殯儀館電話，全部表示無法接收，因為「殯儀館已經無法安放，現在連停屍的地方都沒有，最後只能停放在露天的停車場。後經全家人多方打探聯繫，才聯繫上河北的一處縣城可以火化，唉！」他還刊出一張殯儀館停車場的照片，顯示送往殯儀館的屍體已無處停放，被迫在停車場搭起帳篷堆放屍體，有些甚至就露天擺放。

北京朝陽區還有網民在微信朋友圈表示，殯儀館沒有能力處理突然增加的遺體。現在北京所有火葬場最起碼要等一個多月。市民為了讓家人早日入土為安，唯有光顧醫院門外提供的一條龍火化服務，收費4萬元人民幣（約合台幣17.6萬元），費用包括運送遺體、代排隊火化以及保存遺體。但服務不包括遺體化妝，也不保證3天內能火化。