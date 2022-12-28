彰化縣北斗鎮長李玄因捲入貪汙及販賣偽農藥案，今年2月間二審宣判1年10月，並宣告褫奪公權2年而遭停職，判決尚未定讞，而繼續參選，再度當選北斗鎮長，上班才第三天，28日台中高分院更一審又宣判1年8月、褫奪公權2年，他喊冤要上訴，彰化縣政府民政府表示，待收到判決書再就內容再辦理相關事宜。

李玄在的爸爸和太太先後都擔任北斗鎮長，家族在北斗有「第一家族」之稱，父親李順銘擔任北斗鎮長，因涉及賄選案被高院判當選無效被解職，太太楊麗香補選，當上鎮長連任兩屆，他繼續接棒在2018年選上鄉長。

但2017年間，楊麗香擔任北斗鎮長期間，李玄在任職鎮長服務處主任，被檢舉幫親人關說，任意進入掩埋場傾倒54公噸建築廢棄物，檢方偵查，以不當獲利7萬7千餘元，涉嫌捲入貪汙及販賣偽農藥案起訴，2022年 2月間，台中高分院，針對偽農藥部分，判處6個月徒刑，得易科罰金，再併罰100萬元；傾倒事業廢棄物案則依「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」，改判1年10月、褫奪公權2年。刑度雖已大幅縮減、剩下1／3，李玄在仍因有罪遭停職。

李玄在持續上訴，家族在選前也曾考慮官司纏身，是否由楊麗香代夫出征，但最後考慮自覺無罪，決定再拚拚看，和民進黨王東魚、無黨顏宏霖等，3人激烈競逐中，再度當選，上班第一天，就舉辦北斗鎮公所二殯興建工程的破土儀式，各界共襄盛舉，見證重大建設的推動，只是沒想到判決來得這麼快，台中高分院今年6月發回更一審，28日宣判1年8月、褫奪公權2年。

李玄在再次強調一定會再上訴，受鎮民請託，傾倒拆除建築事業廢棄物，是「便民服務」，卻被依公務人員貪汙圖利罪送辦，實在不服氣，相信司法會還他清白。

對於法律不是很熟諳的人都有點好奇不是都停職了，還繼續當鎮長？彰化縣政府民政處長賴致富表示，判決還沒定讞，仍可以參選，至於停職處分，依據地方制度法第78條、79條相關規定，停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。最新更一審判決出爐，縣府尚未收到判決書，其法律效果仍應依判決內容而定。