南投縣信義分局莊姓警員擔任東埔警光山莊管理員，自2011年起9年間，要求替代役男以「鉛筆」或「擦擦筆」登錄投宿，方便他偽造報表，短報侵占1300筆共100萬餘元，還以2友人呈報臨時工詐領百餘萬元工資。一審依違反《貪汙治罪條例》判刑6年；二審改判2年，褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫20萬元，法治教育5場，可上訴。

知名的南投縣東埔警光山莊提供現任員警或眷屬住宿，投宿繳交維護清潔費依2至4人房型不同，各為800元及1000元。

信義分局莊姓警員自2005年擔任管理員，負責營運管理、維護修繕及收支報銷，與替代役男收費後，由莊製作報表上繳。

莊男自2011年4月至2020年5月期間9年多，要求替代役男以「鉛筆」或「擦擦筆」登載旅客的投宿資料，他私下以橡皮擦抹除筆跡，重新謄寫製作不實的登記簿、收據及報表，向信義分局申報、上繳款項，累積短報1300筆款項共100萬5000餘元。

不過，期間，警光山莊的美化盆栽、水電材料及工資、維修費及溫泉水費用等公用支出共86萬餘元，也從該短報款項支付。

平常客房清潔由金女及替代役男負責，住宿旺季期間可向縣警局申報雇臨時工，莊男以短報款項不定時雇用鄭男，日薪1000元，自2016年4、5月間起以友人曹女做人頭申報臨時工，至2020年4月底製作不實公文書資料，共詐領工資63萬餘元。

東埔警光山莊舊有溫泉源頭常崩塌毀損，莊男與擁有溫泉源頭的家族成員方男私下協議，雇莊當臨時工清理源頭及管線維修，方則私接管線供溫泉水，莊以方的名義向警局申報臨時人員薪資，自2016年11月至2020年4月期間共詐領46萬餘元。

一審法官以莊擔任警職近40年，利用職務之便侵占、詐領款項，有失官箴，損害公務員清廉形象，依違反《貪汙治罪條例》侵占公有財物、利用職務機會詐取財物等罪，判莊男徒刑6年，褫奪公權3年。

莊男不服上訴，二審法官以莊坦承犯行，陸續已繳回全部犯罪所得，犯罪手段尚屬平和、情節輕微，且獨立營運實屬不易，因一時失慎違法，已知悔悟，依規定酌減其刑，改判2年，褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫20萬元，法治教育5場。