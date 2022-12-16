民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。（黃世麒攝）
民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。（黃世麒攝）

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。

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高虹安涉貪立委助理費案 檢調兵分多路蒐證
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