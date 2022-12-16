詐領助理費案 高虹安移送北檢複訊 01:002022/12/16 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。（黃世麒攝） 民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領國會助理費案，北檢15日指揮調查局北機站兵分多路搜索，高虹安16日零時許移送北檢複訊。 詐領助理費案 高虹安助理黃鈴惠遭移送北檢複訊 台大十三妹「公衛文」傳遭約談 和高虹安傍晚將移往北檢複訊 高虹安涉貪立委助理費案 檢調兵分多路蒐證 #高虹安 #移送北檢 #複訊 #立委 #詐領助理費 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 檢調衝高虹安國會辦公室搜索 留置4助理大批媒體門外守候 10:322022/12/15 社會 高虹安辦公室主任陳奐宇被檢調帶走！現場畫面曝光 12:052022/12/15 政治 傳高虹安及男友遭帶回北機組偵訊？ 檢方這樣說 10:522022/12/15 社會 檢調大動作搜索高虹安國會辦公室 民眾黨團發聲了 11:002022/12/15 政治 高虹安新竹戶籍地、雙親內湖住家遭搜索！ 北檢分8路調查 20:102022/12/15 社會 又移送1人！高虹安國會辦公室主任陳奐宇現身北檢 21:532022/12/15 社會 高虹安辦公室遭搜索 徐巧芯驚：10幾年的朋友被檢調帶走 00:022022/12/16 政治 高虹安深夜露面了！列被告移送北檢複訊 被前法官嗆「貪汙犯」 00:162022/12/16 社會 高虹安助理台大13妹「公衛文」遭移送！長髮掩面避媒體 20:452022/12/15 社會 高虹安遭約談否認犯罪 男友及助理、「台大13妹」小編全列被告 16:052022/12/15 社會 吳怡農玩完了？郭正亮驚曝：民進黨中央已下這決定 20:212022/12/15 政治 高虹安助理費當公積金 名律師點出「這樣用」就違法 11:192022/12/15 社會 高虹安遭搜索 王鴻薇：民進黨要沒收新竹市長選舉？ 21:542022/12/15 政治 高虹安助理費爭議 他節錄吳成典案判決：大家自行套用 18:022022/12/15 政治 高虹安男友李忠庭也遭移送 3人北檢複訊中 22:382022/12/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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