準新竹市長高虹安22日拜會新竹縣議會和縣府，在縣長室欣賞寶山鄉「不老樂團」表演「桃花開」後，與縣長楊文科和縣府團隊召開「新竹縣市議題跨域交流」閉門會議，會後楊文科和高虹安握手，象徵新竹縣市「跨域合作」達成共識。

楊文科說明座談達成3項共識的結論，首先是成立跨域平台，即新竹縣、市、竹科管理局及園區同公會恢復過去座談，2是雙方指定由祕書長為對接窗口，3為縣市之間環保、交通及道路等問題，以新竹縣市鄉親為福址，達成來共同處理的共識。

高虹安說，會談討論新竹縣市交通環保等問題，也訂定出未來新竹縣市要怎麼合作，一定可以讓未來大新竹生活圈可以共好，新竹縣市合併題議需要時間，也需要行政和立法院相關討論，我們要做的是合併之前先把合作做好，讓雙方都有好的基礎。

高虹安說，雙方除了祕書長做對接外，環保交通等問題也指定相關局處做窗口，她就職之就可以馬上把透過這個機制，非常有感的來改善。

她也強調不論是新竹縣市合併還是竹竹苗合併，都要把合併和合作分開來談，合併牽涉台灣國土規畫及是為成第七都等問題，新竹市將會成立合併升格專案辦公室，啟用與新竹縣和苗栗縣來討論，選擇對縣市的居民最有利的方案，但能不能合併升格還是要中央的態度。

高虹安指若立法院未修正地方制度法做調查，新竹縣市合併是沒辦法進行，竹竹苗合併升格為第七都，還是要經行政院和內政部的核定才有辦法進行，合併還在未定之天。強調合併之前要先合作，合作先解決最多的民生問題才是最重要的事情。