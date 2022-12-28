全球產業迎戰高庫存問題，全球第4大、亞太第2大半導體元件通路商文曄(3036)財務長楊幸瑜今(28)日坦言，庫存現在還是最大問題，整體產業界現在共同在面對這個問題，展望2023年，她點名資料中心、通訊、工控、車用仍將具成長動能，目標明年營運能夠微幅成長。

楊幸瑜表示，目前產業最重要的問題還是庫存，文曄因為營收規模大，現在庫存金額約900多億元，庫存天數50幾天，屬於正常水準，接下來會慢慢回到60天左右的正常水準，第四季週轉天數也差不了太多，庫存最高峰會就是在今年下半年，預計第四季財報也會符合預期。

楊幸瑜進一步表示，下游客戶是最早示警庫存的，必須要整個產業一起面對，現在整個供應鏈、產業都非常重視庫存問題，大家一起想解決這問題。預計庫存去化將持續到明年上半年，目前消費、PC、手機都持續疲軟，現在也維持此看法，預期2023年資料中心、通訊、工控、車用仍將具成長動能，也將有利於獲利的提升，目標明年營運能夠微幅成長。文曄採取的是營收、獲利其頭並進，只有營收沒有獲利的生意不會做。

文曄累計前三季合併營收4137億元，年成長約30%，稅後純益64.8億元，年增11%，以加權平均股數計算稅後每股純益7.33元。

展望第四季，文曄預估單季合併營收介於1450至1550億元間，營收預估中位數，約季減3.4%，但仍比去年同期成長16.2%，預估單季稅後純益介於9.49至12.83億元間，季減達45.8%，每股純益介於1.08至1.46元間。

另外，談到市場關心的股利政策，楊幸瑜表示，現階段股利政策沒有改變。