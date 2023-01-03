華孚(6235)今公布去年12月營收為4.38億元，再創單月歷史新高；累計全年營收為41.6億元，亦創歷史新高，年增47%。華孚馬鞍山廠建設已全部完工，為因應未來新能源汽車零組件需求成長，將加大投資馬鞍山廠區產能。新建的華譽含山廠預計今年第3季試產，產能規劃人民幣8億元（約新台幣35億元）。

華孚去年Q3車用營收佔比已達9成，較前一年同期的8成再提升；在產品應用方面，燃油車相關(含油電混和)44%、新能源車46%、3C與工業10%。華孚去年車用成長主要係因去年馬鞍山二期廠新產能開出。去年車用大尺寸產品較去年增加，也切入車體（車門板產品），從過去內飾件正式跨足車體產品，由於車體通常涉及安全，客戶在評估上較為謹慎；華孚目前新能源車佔比達46%，在新能源車需求持續成長趨勢下，公司期望未來營運能跟著客戶訂單一同成長。

華孚是鎂鋁合金半固態觸變成型的領先者，除了是首家成功將半固態觸變成型導入筆電的機殼廠，也是首家將850噸機台大量應用的公司，同時也是全球首家安裝1300噸機器的公司，更藉此打開了汽車外觀件市場。

華孚大尺寸鎂鋁合金車載機構需求持續增加，應用於更大的車內顯示器、整合性結構、車門及車架等。華孚的大尺寸生產設備已占產能22%，占營收30%。