神達投控(3706)公布去年12月營收43.79億，月增12.66%，年增33.95%，主要是因為料況緩解推升資料中心產品出貨，以及車用產品出貨穩定。去年全年營收478.33億元，年增13.39%，創下歷史第四高，已經回到接近疫情前的水準。

據了解，神達控旗下神雲的營收還是佔比最高的，到將近8成；其次為神數營收占比13%，神達約7%。神數去年營收從2021年車用的谷底反彈。

神達投控表示，去年全年營收在下半年急起直追，主要是2022年伺服器與資料中心成長需求，雖然上半年因為疫情與供應鏈問題訂單遞延，下半年因供應鏈瓶頸緩解，遞延訂單得以出貨，加上車用產品從2021年谷底反彈，讓全年營收得以有13.39%成長佳績。

展望今年，神達投控表示，挑戰仍多，俄烏戰爭、通膨升息下對全球經濟影響、中國疫後復甦等變數，神達以審慎態度與執行，力拼維持成長動能。

神達投控營收歷史前3高紀錄分別為：2015的500億；2017為488億；以及2016年的484億。今年若營收仍能維持正成長，全年營收將有望改寫前3高的歷史紀錄。