受到外資持續賣超影響，嘉澤(3533)今天股價逆勢收低，不過美系外資最新報告依舊看好兩大伺服器新平台將於2023年第2季開始放量，嘉澤今年伺服器營收有望實現年增兩位數，維持「建議買進」評等及目標價990元。

大陸全面解封疫情快速蔓延，致使大陸當地廠商生產略受影響，美系外資報告指出，雖然訂單需求未變，嘉澤因人力問題，部分訂單遞延至今年第1季，致使嘉澤第4季營運較預期差，但第1季營運可望比預期好。

嘉澤表示，今年第1季可望比去年同期好，全年營收有望逐季成長，毛利率及獲利亦可望同步攀升，超越去年再創新高。

美系外資則指出，由於兩大伺服器新平台將於2023年第2季開始放量，嘉澤今年伺服器營收有望實現年增兩位數，維持「建議買進」評等及目標價990元。

外資自去年12月22日以來天天賣超嘉澤，累計8個交易日共賣超嘉澤759張，致使嘉澤今天股價逆勢收低。