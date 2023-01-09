IC載板大廠欣興(3037)2022年12月自結合併營收106.5億元，雖月減達15.9％、降至近10月低點，仍年增4.01％、創同期新高。第四季合併營收366.89億元，月減2.04％、仍年增達20.04％，創歷史次高。累計全年合併營收1404.89億元、年增達34.36％，連5年創高。

欣興董事長曾子章先前表示，受通膨、貿易戰及美國晶片禁制令等因素影響，ABF載板短期需求確有降溫，除有部分客戶減量、訂單排隊亦較先前少，但預期第四季營運不會太差，可持穩第三季水準並力拚再向上。不過，實際表現略低於預期。

因應市場環境及客戶需求變動，欣興去年底修正2022～2023年資本預算及2024年長交期設備預下訂單金額，分別減少約53.37億元、68.67億元及11.76億元，下修後總金額分別為約389.49億元、354.2億元及44.99億元，下修幅度分別達12.05％、16.24％、20.72％。

美系外資表示，欣興主要為削減中低端ABF載板產能資本支出，長期可能對整體產業略為有利。但此舉證實目前ABF載板已供過於求、且可能出現明顯降價狀況。同時，BT載板需求及價格也明顯疲軟，走弱速度高於預期。

美系外資認為，ABF載板市場今年上半年售價將轉趨正常化，且至2025年將出現更大的供過於求。考量需求疲弱導致營收和毛利率下滑，將欣興2022～2024年每股盈餘預期調降1％、11％、3％，目標價自135元降至125元，維持「中立」評等。