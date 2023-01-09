品牌廠技嘉（2376）去年12月雖因年底提前截單、合併營收月減19.23％、為87.72億元，但較前年同期增長14.06％、回到年正成長，累計2022全年度合併營收續站千億大關、達1,072.11億元，年減12.05％、為歷年度次高。

由於第三季底至第四季上旬時一度受疫情封控影響，技嘉伺服器出貨動能於11月解封後加緊趕單，拉抬其單季合併營收來到278.48億元，較第三季再彈升逾15％、站全年次高，亦有高於2021年之前的各年度單季的表現。

展望今年第一季，雖預期因春節及工作天數減少等因素將出現季節性回檔，不過旗下伺服器業務手上原有客戶與新客戶訂單自第一季起陸續出貨，加上先前封控仍有部分遞延出貨效益延續，估將為技嘉在商用淡季挹注相當動能。

另一方面，技嘉在消費性業務包括主機板、顯示卡及筆電等產品線，於CES 2023期間皆有新品陸續發布，其中GeForce RTX 4070 Ti顯卡新品在通路端銷售動能不錯，加上新一代採用次世代CPU、GPU之筆電新品亦已陸續發布，顯卡與筆電庫存皆在相對健康水位的技嘉對於後續新品帶動的升級換機潮，抱持審慎樂觀看法。