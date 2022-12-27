總統蔡英文今天上午10點在總統府召開國安高層會議，討論兵役延長等議題，中午邀執政黨立委在台北賓館溝通，下午3點30分於總統府開記者會回應媒體提問。國民黨立委賴士葆中午搶先指出，這是蔡英文暌違二年後，首次開記者會讓媒體提問，不應欽點親綠媒體提問，且至少要回應民眾關心的七大問題。

賴士葆在臉書發文說，睽違744天，蔡英文終於要面對記者接受聯訪，全面執政讓蔡英文任性地享受了民選皇帝的快意，只享權力，不必負責，不必面對國會。

他說，總統要面對記者訪問這是民選總統最基本的責任政治之一，竟然都給沒收了。原因竟然推給疫情，如果這是理由，那麼過去兩年多，社會千百場記者會只要做了相關的防護，都是照樣舉行，新威權體制沒收民眾知的權利，就是民主退步最寫實的寫照。

賴士葆說，蔡英文大陣仗開記者會要談義務役延長的重大政策，不應行禮如儀的欽點親綠媒體回答，其實民眾還關心很多攸關國家社會的諸多問題，總統給問嗎？

賴士葆臚列七大問題說，民眾更想知道的：是否繼續支持林智堅捍衛他論文的清白？這次選舉民進黨遭側翼網軍的反噬，蔡總統繼續當網軍統帥嗎？國安局長陳明通指導的論文屢爆抄襲，指導教授不必負責嗎？教育部將蔡英文的論文列為機密封存30年，合宜嗎？衛福部將疫苗採購合約列為機密封存30年，合宜嗎？老百姓對「抗中保台」的口號已經無感，還要繼續嗎？蔡英文此次地方選舉沒收初選，欽點的人選民眾不買單，要不要道歉？