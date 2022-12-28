總統蔡英文27日正式宣告義務役兵役役期，將從現行的4個月恢復為1年，同時指出相較俄烏戰爭，兩岸關係在中國大陸威權主義擴張下，台灣必須強化自我防衛能力來避免戰爭的可能性。

過去中美關係熱絡時，美國一再告誡台灣不要當麻煩製造者，去激怒中方，現如今中美對抗越發劇烈，日前跟AIT （美國在台協會）退休官員餐敘時，瞭解現在美方巴不得台灣儘量發聲，甚至發出動作對抗中共，他們躲在後面暗爽，美國轉變戰略要來對抗中國，台灣夾在雙方最關鍵的戰略要地上，一定要有自己的主見，也千萬不可當美國人的棋子捲人中美的紛爭，更不能開第一槍讓中國不得不開戰！

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山日前於一場座談會上表示，中美都有可能透過代理人戰爭進行對抗，他發現大陸智庫目前正在積極研究統一後，台灣的治理問題，觀察二十大後其對台政策已從反獨轉向促統，未來兩岸發生戰爭有可能不是因為台獨問題，而是因為台灣拒絕統一，大陸在片面促統下，會祭出包含非和平方式的各種行動。

美國共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）日前表示，中國正透過觀察俄烏戰事，了解應該如何發動戰爭，同時觀察美國的力量是否持續為台灣衝突做好準備，藉以思考他們的戰略選擇，他強調，烏克蘭與台灣存在一個關鍵性的差別，就是抵抗入侵的意願，對美國而言，這樣渴望抵禦的能量，也同樣必須在台灣看到。

台灣應該要主動避戰，必須促使美國對協助台灣問題上，從戰略模糊變成戰略清晰，其次還是要尋求兩岸對話。近來北韓挑釁美、日、韓動作不斷，中國、俄羅斯海軍甚至在距離台灣東北海域三百公里距離進行聯合軍事演習，北韓、中、俄連線對抗西方越來越明顯，抗中制俄的美國主導自由民主陣營，擴大與中俄北韓的極權專制陣營形成對壘，台灣處於風暴中心要主動避戰，不能放棄兩岸溝通管道。

藍營執政時也發生過海峽中線、巴拿馬、國際民用航空組織ICAO等許多敏感問題，雖然綠營執政後北京刻意疏遠、中斷溝通管道，也可以理解中共當政者透過給台灣促統、軍擾的壓力，來穩住政權與向心力，但聰明人都可以看得出來，以現況來說中共不論考量軍事、經濟實力的對抗，避戰其實也是對岸最好的選擇，至於如何創造兩岸溝通的契機，就要看兩岸領導人的智慧了。

（作者為全國聯合總工會總顧問）

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