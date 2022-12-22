國民黨候選人王鴻薇建議，連副總統賴清德都非常直接面對問題，民進黨的朋友應認真面對內部有沒有黑金的問題。（李奇叡攝）

【全程字幕】吳怡農黑金問題纏身！稱「被指黑道沒人會相信」 王鴻薇舉賴清德酸爆綠營

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌擔任車手頭、販毒，成前黨部主委、民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農的軟肋，吳昨表示，這件事就讓它過去，相信任何人指控他是黑道都不會有人相信，國民黨候選人王鴻薇聽聞後建議，連副總統賴清德都非常直接面對問題，民進黨的朋友應認真面對內部有沒有黑金的問題。

趙介佑在一審中遭判8年6月徒刑，他昨日發表聲明，強調自己與英系中常委黃承國、內政部前部長徐國勇「完全不熟」，並將矛頭指向民進黨立委何志偉，批評何將與黨脫節4、5年的局外人的他，硬和市黨部扯在一起。吳怡農昨面對此事，表示「這件事就讓它過去」，並說，相信任何人指控他是黑道都沒有人會相信的，這也是為什麼他這麼堅持正向的選舉，任何的抹黑、仇恨操作其實都不是社會大眾想要看到的。

不過副總統賴清德昨就在「向黨員報告」政見說明會上，直言民進黨是否因為論文抄襲、同志有黑金背景，或沒有聽見基層的聲音，所以無法獲得人民支持，若民進黨「已讀不回」，更大的危機將在後面。王鴻薇今受訪時表示，大家都看到賴清德非常直接地面對問題，因此她要建議民進黨的朋友，是否能認真面對現在內部有沒有黑金問題，如果連賴清德都提出，那麼其他民進黨的人是不是也可以認真面對這個問題。

針對趙介佑批評何志偉一事，王鴻薇則說民進黨內部的恩恩怨怨她沒有興趣評論，但趙介佑已經經過司法判定，像這樣詐欺、販毒的事件，法律和道德上，是社會絕對不能接受、容許的，至於民進黨內部的吵架、恩怨也好，她就不做評論。