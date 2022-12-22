台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農爭議不斷，不僅日前在濱江市場掃街時，退還熱情菜販送的蒜苗引發議論，更因未見黨內大咖幫忙站台，遭質疑被放生。對此，國民黨前台北市議員羅智強認為，吳怡農陷入三大空頭，並直言吳怡農面臨很大危機。

羅智強昨(21)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，吳怡農面臨了三大空頭，第一個是「內涵空」。羅智強提及，2020年選舉，大家除了記得吳怡農只有「好帥」兩個字，還記得其他東西嗎？這次補選，大家開始發現吳怡農在回答問題時一直結巴，並質疑吳怡農未來會不會是一個有內涵的民意代表。

此外，羅智強說吳怡農第二個面臨的是「大局空」，因如今的民進黨兵敗如山倒，整個局勢空掉，還有一堆豬隊友。第三個是「人情空」，羅智強表示，吳怡農想要切割黃承國，但其實別人也在切割他，相互切割的結果就通通沒人了。羅智強也認為，民進黨現在氣勢很差，不管誰站在吳怡農旁邊只會帶衰他，因此他也沒有人可以找，「吳怡農現在面臨很大的危機」。