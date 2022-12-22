新竹市準市長高虹安22日拜會新竹縣長楊文科，雙方在閉門會談中對交通、垃圾處理等方面達成共識，並將成立「跨域平台」，隨時討論解決縣市問題，楊文科希望高虹安上任後優先協助解決新竹縣垃圾處理問題。

楊文科說明會談達項3項共識，1由新竹縣、市府、竹科管理局及園區同業公會，成立跨域平台，隨時討論解決問題，2雙方指定由秘書長為對接窗口，3對於新竹縣、市之間的環保、交通等問題，將以鄉親福祉為最重要，全力以赴地處理。

會談中，縣府提出4項交通建設和垃圾處理口題，需要高虹安就任新竹市長後，協助辦理完成。

1、台1線替代道路新闢工程，中央核定地方配合款，依比例新竹市應負擔1億3700萬元，與前期估算差額5878萬元，請新竹市府協助。

2、新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程，縣府已無應配合辦理事項，建請新竹市府積極向中央爭取適宜開發方式。3、經國橋道路改善計畫，建請竹市府接續在竹市端增加南北向各1機車道，總長約4.25公里。

4、請新竹市府將新竹輕軌紅線優先路網串聯至高鐵新竹站，藍線經費共同分攤，竹市以縣市界線分擔藍線跨竹市部分的建設經費。

垃圾處理方面，縣府請新竹市府協助垃圾處理量恢復為每日150噸，自行委託新竹市焚化廠處理的單位，能在明年起維持進廠處理。

楊文科希望垃圾處理問題能最優先處理，成為新竹縣、市合作最好的「起手式」，交通建設也請新市府盡快研究後續合作推動，這是對大新竹地區非常有幫助的事情。

高虹安表示，焚化垃圾後的爐渣、飛灰等問題，也是新竹市需要解決的部分，她會和環保局詳細討論，以尋求能互惠的角度處理。

高虹安表示，台1線替代道路新闢工程、新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程與經國橋道路改善計畫，她會先行了解相關預算的編列及計畫內容。

至於輕軌計畫，高虹安認為事關預算、運量計算、營運成本等眾多面向，需要再仔細計議。強調新竹縣市的交通與環保問題，在會談中都有良好默契，她就職後可以馬上透過合作機制，加速改善，讓民眾有感。