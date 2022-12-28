美軍為台灣加速在太平洋部署

隨著美中緊張持續升高，美軍尋求在亞洲加強存在感，五角大廈高層官員說，2023年或許是美軍這一世代在亞洲轉變最大的一年。

然而，據《商業內幕》（Business Insider）網28日報導，要讓美軍在亞洲進行大變革，將面臨後勤和政治障礙。拜登政府頭兩年致力在印太加強關係，但要擴大美國的軍事存在，卻很可能遭遇後勤，還有政治敏感性等挑戰。畢竟中方的鄰國會擔心，北京可能會強烈反彈。

歐巴馬政府2011年底宣布，要重返亞洲，但後來卻因中東和歐洲戰爭，還有川普政府經常對亞洲採取的敵對立場而受阻。而拜登政府上台後，便致力加強美國在印太的外交、經濟和安全存在。據美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）說，明年美方在印太安全的存在將有顯著的改變。

他8日在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）說，傳統上美國前線部署以主要作戰基地所在的東北亞為主。而拜登政府贊同各方呼籲，要在印太有更機動、殺傷力更大，也更多元的態勢。不過，他也強調，這類改變需要「政府多年努力」。就他來看，2023年很可能是美軍在這世代態勢變革最大的一年。

然而，華盛頓智庫「新美國安全中心」國防項目主任佩蒂薔（Stacie Pettyjohn）說，派更多美軍到印太本身可能不會帶來變革。她指出，單是增兵未必能確知，這些兵力是否真具備可靠的戰力，還有是否能顯著提高美國克敵制勝的能力。

The US military is planning for a 'transformative' year in Asia as tensions with China continue to rise https://t.co/uP0RD9j2FI — Insider Military and Defense (@insidermildef) December 27, 2022

佩蒂薔說，能改變印太的頭號要事，就是在新地點實際投資基礎建設和設施，這樣它們才能支援美國分散式作戰任務，並預先安置裝備，要是美軍部署，就能加以取用。她說，像設在澳洲北部的基地將供美國空軍，海軍和海軍陸戰隊使用。

儘管如日、澳等盟友和夥伴不僅和美國，彼此也更密切合作，還有些國家尋求從美軍獲得更多訓練，甚至如帛琉等，願意接納美國駐軍，但也有些國家比較謹慎。例如，包括美國盟友在內的泰國等東南亞國家，還有太平洋島國態度就比較審慎。

由於東南亞國家在地理和經濟上靠近中國，領導人不願選邊站，而太平洋島國則對大國競爭態度謹慎，認為這種競爭忽視了他們主要是氣候變遷的最緊迫問題。

而新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）說，美國要在東北亞和東南亞擴大進出管道，並深化關係固然有機會，但美國領導階層也必須好好盤算，這些合作關係的限制，尤其在東南亞更是如此。