有意參加2024年美國總統競選的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日批評中國防疫政策不力，還要讓國民出國旅行，聲稱中國政府故意「播毒」，呼籲各國阻止中國旅客入境。

香港01報導，蓬佩奧日前接受美國右翼報紙《紐約郵報》（New York Post）訪問，批評中國此時放寬防疫措施，可能會導致病毒在全球迅速蔓延。他又列舉2020年疫情初期義大利的情況，稱醫院擠滿病患的情況。

「我們將再次面臨同樣的事情，所以沒有理由允許中國人再次把病毒送到全球各地，故意感染其他人。」蓬佩奧呼籲各國阻止中國旅客入境，甚至稱要中國國家主席習近平為全球至今的疫情負責。

報導指出，由於國際社會對中國統計的感染數字和缺乏信心，部分國家規定中國人出境登機前必須做核酸檢測。美國、澳洲、加拿大、英國、日本等地過去一週都宣布，要求來自中國的所有旅客在登機前，都要出示陰性檢測證明。