中國結束3年鎖國，越南廣寧省芒街口岸今天一大早湧現大批中國人排隊等待返鄉。芒街口岸上午8時開放後，短短2小時共計上千名中國人由此出境，並有近百名中國人進入越南。

中國今天起取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊。越通社（VNA）報導，今天上午7時，廣寧省芒街（Mong Cai）國際口岸已有數百名中國人前來排隊，等待辦理出境手續返回中國。

芒街國際口岸管理委員會表示，已安排辦理出入境手續的人員在口岸地區內排隊等候，確保安全秩序，口岸並於上午8時開始辦理出入境手續。

網路媒體越南快訊（VnExpress）指出，口岸開放後2小時內，就有上千名中國人自芒街國際口岸出境返回中國；與此同時，並有近百名中國人從對應的中國東興口岸進入越南。

芒街市市委書記黃伯南（Hoang Ba Nam）表示，芒街市政府與中國廣西壯族自治區東興市政府保持緊密聯絡，以就雙方出入境時間達成一致和促進各口岸的邊貿進出口活動。

因應中國開放的旅遊潮，廣寧省日前宣布，廣寧省不會對從中國透過廣寧省邊境口岸入境越南的旅客採取強制性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，廣寧省衛生局長阮仲面（Nguyen Trong Dien）表示，僅對有症狀和疑似確診COVID-19的旅客進行檢測。

他說，至於沒有COVID-19症狀的旅客，入境手續將照常進行，因為目前在機場，所有旅客都不需接受檢測。（編輯：林憬屏）1120108