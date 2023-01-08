馬祖小三通復航今天上午首航，王忠銘、張永江、邱垂正、劉志鴻等人到場向旅客致意。（連江縣政府提供）

馬祖小三通復航今天上午首航，王忠銘、張永江、邱垂正、劉志鴻等人到場向旅客致意。（連江縣政府提供）

馬祖小三通在疫情影響下中斷3年，今（8）日上午終於迎來復航，首航由南竿的福澳碼頭航向福州的琅岐碼頭。連江縣長王忠銘、議長張永江、陸委會副主委邱垂正、交通部航港局副局長劉志鴻到場見證，並向出境的24位旅客致意，祝福旅程順利。下午2時計有14位旅客從琅岐出發，在福澳港入境。

連江縣政府表示，因應對岸黃岐港目前暫不開放，加上自8日起不再針對確診者實施隔離措施，馬祖的首航動態調整至今日，由南竿福澳往返福州琅岐。復航首日，上午計有 24 人出境，下午計有 14 人入境，參照昨日金廈小三通入境有18.9％的陽性率，對此入境旅客動線及檢疫作業，以及後續有症狀的旅客相關採檢，都已做好萬全整備。

王忠銘表示，短短的1個半小時航程，我們走了快3年，感謝陸委會邱垂正副主委、航港局劉志鴻副局長的協助，共同來到福澳碼頭，見證歷史性的一刻，期待在專案之後，也為未來全面開放奠定下基礎。