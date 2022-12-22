國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥22日丟出震撼彈，在臉書貼出退出國民黨的聲明書，指自己因「個人因素」，宣布退出國民黨，余邦彥也親口證實確實於今天退出國民黨，但強調目前不考慮加入任何政黨，至於是否仍將爭取連任副議長，他則是表示不談副議長選舉。

國民黨新竹市黨部今天中午也發聲明回應表示，對國民黨新竹市議會副議長宣布退黨一事，市黨部確實已收到余邦彥申請退黨文件，目前議長兼國民黨市黨部主委許修睿正盡全力慰留，許修睿特別強調，國民黨沒有分裂的本錢。

余邦彥是在今天上午近12時於臉書貼出退黨聲明，原因只簡單陳述是「個人因素」，余邦彥隨後也親口證實，該聲明書是他自己所貼，上午已正式退出國民黨。

由於之前余邦彥已表態爭取連任副議長一職，但在21日由組發會主委許宇甄主持的黨籍議員副議長假投票時，在來回就只差1人的支持之下，以6票敗給首次表態參選而獲得8票的陳慶齡，而黨中央也將核定提名陳慶齡角逐副議長，正當政壇還在預料副議長選舉仍可能有變數之時，余邦彥今天上午就宣布退出國民黨，讓副議長選舉更為詭譎。

而余邦彥未來動向深受各界關注，由於選前1周余邦彥打出下架民進黨是唯一目標的策略，在市長選舉公開轉向支持民眾黨的高虹安，結果也成功操作藍白合與棄保效應，讓首次至藍大於綠的新竹市選舉的高虹安能夠高票當選，因此外界也好奇余邦彥是否可能加入民眾黨，讓民眾黨成立黨團運作，但余邦彥今天強調，他目前不考慮加入任何政黨。

至於是否仍會繼續角逐副議長，余邦彥則是表示，他現在不想談此問題。