央行總裁楊金龍日前表示，明年上半年房市有機會「軟著陸」，台灣房屋集團統計台北市實價登錄，近三年共11季住宅交易狀況，從2020年Q1均價65.5萬元開始，連續10季成長，2022年Q2來到近年最高點，均價達74.9萬元，不過今年Q3起則止漲，並微幅下跌0.6萬，至每坪74.3萬元，似乎透露房市已經開始走向修正軌道。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2020年全球疫情開始爆發之際，國際疫情嚴峻，台灣因防疫謹慎，醫療資源完善，吸引許多海外台商回台灣長住並置產，且全球通貨膨脹、物價上漲，在營建成本、工資等成本提升之下，房價易漲難跌，再加上疫後的遞延買氣出籠，使得2021年台北房價均價持續增溫來到7字頭。

不過今年以來央行連續四度升息，累計共升息2.5碼，加重購屋族的的房貸負擔，加上《平均地權條例》的修法，讓部分消費者的態度轉為觀望，使今年第三季開始買氣明顯下滑，房價也暫時止漲；但由於台灣仍屬低利環境，且土地、建築和裝修成本比往年增加，屋主讓價幅度不高，因此修正幅度有限，明年房價仍走微幅盤整格局，不過在政策底定後，利空出盡，將會是自住進場時機點。

另外觀察金融聯合徵信中心資料，台北市平均貸款利率，2021年上半年利率平均1.41％，到今年同期則提升至1.54％。第一建經研究中心副理張菱育分析，為了穩定通貨膨脹、物價上漲幅度過高，央行從今年開始陸續啟動幾次升息，抑制過熱的投資熱錢，進一步降低通膨，但在升息的過程中，會有一段「陣痛期」，民眾每個月償還的房貸利息增加，雖不至於對生活造成重大影響，但對升息的消息仍很有感，這也讓部分屆臨房貸期滿的民眾，提前還款的意願大幅提升。