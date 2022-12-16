英國王室主要成員出席「王室頌歌：耶誕團聚」（Royal Carols: Together At Christmas）活動

哈利和梅根在新播出的網飛（Netflix）紀錄片中火力全開，痛批哥哥威廉和父親查爾斯，並指控今年9月初去世的女王袖手旁觀。不過，威廉和查爾斯至今仍拒絕發表評論。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，王室高層紛紛齊聚倫敦西敏寺（Westminster Abbey），全員支持威爾斯王妃凱特周四晚的耶誕頌歌音樂會。

至於英王查爾斯則在前往教堂前，如常執行公務，早上在白金漢宮會見了哈薩克大使，中午又去了倫敦哈羅（Harrow）區的社區廚房。

英國王室主要成員出席「王室頌歌：耶誕團聚」（Royal Carols: Together At Christmas）活動

哈利夫婦在新紀錄片中重傷查爾斯和威廉，說黑暗勢力在他們淡出王室前，阻止兩人和女王見面。此外，哈利還說，王室家人忌妒梅根的人氣，並為這感到惱怒。而他們因為她表現得比較好，搶了那些天生就是王室成員者的鋒頭，於是挾怨報復。

此外，哈利還說，2020年1月他和父兄及身為祖母的女王在山均漢姆莊園召開危機峰會，設法敲定淡出王室，離開英國的協議時，威廉卻當著父親和祖母的面，向他大吼大叫，令他感到害怕。