英國央行20日公布印有國王查爾斯三世肖像的紙鈔，首批新版鈔票預計2024年中開始流通。查爾斯三世的肖像出現在面額5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊的紙鈔，鈔票設計未有其他變化。首批印有查爾斯三世頭像的硬幣已在12月8日開始流通。

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查爾斯國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通
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