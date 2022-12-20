英國央行20日公布印有國王查爾斯三世肖像的紙鈔，首批新版鈔票預計2024年中開始流通。查爾斯三世的肖像出現在面額5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊的紙鈔，鈔票設計未有其他變化。首批印有查爾斯三世頭像的硬幣已在12月8日開始流通。