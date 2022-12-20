英國國王查爾斯三世肖像紙鈔 亮相 23:392022/12/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行20日公布印有國王查爾斯三世肖像的紙鈔，首批新版鈔票預計2024年中開始流通。查爾斯三世的肖像出現在面額5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊的紙鈔，鈔票設計未有其他變化。首批印有查爾斯三世頭像的硬幣已在12月8日開始流通。 英鎊長期走貶 加劇食品通膨 查爾斯國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通 「不是我的國王」英王伉儷視察遇蛋襲 一男子被捕 #查爾斯三世 #英鎊 #紙鈔 #肖像 #鈔票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳夏綠蒂公主將擁尊貴頭銜 他苦等多年慘遭放生 07:002022/11/28 國際 桃園男趁補鈔開槍搶51.8萬「鈔票匣打不開」 得手3萬下場慘 18:412022/11/30 社會 《國際金融》英國公布查爾斯國王新鈔票 2024年發行 14:582022/12/20 財經 MLB》床墊麥克爽領千萬彩金 鈔票重到「推車輪胎都扁了」 09:222022/11/13 體育 《國際產業》英國徵暴利稅 殼牌評估投資計畫 13:192022/11/22 財經 《國際產業》翠豐上季銷售增1.7% 惟全年獲利看降 16:092022/11/24 財經 老媽過世查爾斯傳將出手 女王身邊重要人士剉咧等 15:552022/11/20 國際 最狂畢業禮物 女大生穿鈔票「天使裝」 要價180萬 18:062022/12/20 搜奇 《金融》瑞銀財管CIO：調高非美主要貨幣明年目標價 09:382022/12/20 財經 非美貨幣大反攻 日圓還很甜 04:102022/12/04 財經要聞 英國拚重振經濟 增稅減支 04:102022/11/18 全球財經 查爾斯「444顆寶石」加冕王冠不夠大 英黑夜啟動超高機密行動 16:002022/12/04 國際 影》不到一個月查爾斯又被丟雞蛋！網見這1幕嘆了 15:332022/12/08 國際 世足》球迷村一晚200英鎊！早餐「開盒照」令人傻眼 13:272022/11/22 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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