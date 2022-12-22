柯金源最新紀錄片《海之岸》劇照。（公視提供）

海之岸紀錄片預告。

曾獲國家文藝獎、台灣國際紀錄片影展（TIDF）傑出貢獻獎的紀錄片導演柯金源，26日將推出他執導的第33部紀錄片《海之岸》，首度揚棄紀錄片傳統敘述手法，嘗試以編導概念，透過跨領域、共創的模式，與「人劇團」表演藝術工作者合作，呈現台灣海岸環境變遷相關議題，讓年輕表演者在海岸現場即興創作，引領觀眾思考人與海洋的關係。

柯金源最新紀錄片《海之岸》劇照。（公視提供）

柯金源最新紀錄片《海之岸》劇照。（公視提供）

《海之岸》共呈現包括八里、芳苑、南王等八處海岸環境的變遷，這些都是柯金源長期關注的議題，他見證了有的地方40年來不斷開發破壞，或兩百年開發歷史下人與環境取得平衡，以及依舊保有原始樣貌的不同型態，參與共創的「人劇團」成員依各地樣態，設計不同肢體與環境意象的表徵，呈現二元對比、隱喻、批判等符碼，也是讚嘆、憤怒、感傷，以及期待、感恩的複雜心情。

柯金源最新紀錄片《海之岸》劇照。（公視提供）

片中配樂在依循這個原則下，柯金源邀請四位音樂創作者，為不同的海岸情境創作音樂，原住民音樂家丹耐夫正若用多種自製樂器吹奏、敲打出獨特的樂風韻味；「農村武裝青年」的阿達，以向陳明章學來的台語唱念形式，為每一段落加入註解；俐君以大提琴讓表演藝術家的內涵更具情感的渲染力；年輕音樂創作者桃子延續現場的大提琴演奏，為紀錄片尾帶來可以撫慰沈靜的總結。

柯金源最新紀錄片《海之岸》劇照。（公視提供）

主持人在今天首映後座談向柯金源提問，記錄並看到海岸環境不斷惡化會不會感到挫折？柯金源強調：「我們沒有悲觀的權利，不是看到希望才努力，而是努力才有希望。」他之所用這樣方式表現，是希望大家能感受目前的海岸環境；「人劇團」創辦人、藝術總監暨團長蔡旻霓表示，在長達近兩年的製作時間，有許多事情她也是到現場才知道，過程中不斷在學習，接下來最重要是採取行動，將在芳苑啟動「看見灘地」復育計畫。

《海之岸》導演柯金源（前右）與人劇團創辦人蔡旻霓（前左）及參與共創的藝術家。（公視提供）

《海之岸》參與共創的藝術家在首映會穿著演出服裝，右肩放著漂流木，象徵白鷺鷥啣木築巢，引領觀眾入場。（黃子明攝）

原住民音樂家丹耐夫正若（右）在首映會介紹他自製的多種樂器。（黃子明攝）

《海之岸》紀錄片22日在台北華山光點舉辦首映會，「人劇團」表演藝術工作者化身為漫步在灘地上水鳥，引領觀眾入場，並以身體演繹水鳥築巢、生物繁衍的樣貌，搭配丹耐夫正若以鼻笛、竹管吹奏的樂聲，以及海浪自然聲，讓觀眾在放映前，先沉浸在海岸浪濤的現場。公視「我們的島」26日晚10點正式播出。