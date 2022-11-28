今年夏天入選中華男籃培訓隊的國立體大大二控衛陳力生，28日在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽，投進幾記重要的中距離，加上一記關鍵三分球，全場繳出15分、3助攻，助隊71比65力克上季4強萬能科大，本階段預賽開打首戰飲恨地主輔仁大學後，拉出4連勝氣勢。

萬能科大教頭吳奉晟是今年夏天中華男籃培訓隊教練團成員，訓練過程和陳力生互動良好，雙方這場UBA賽前，吳奉晟不忘鼓勵一下此役的對手，進入比賽後，陳力生針對萬能的擋拆戰術，給了對手及吳奉晟一個最棒的回應，賽後吳奉晟苦笑道：「賽前我跟力生開玩笑，說他處理球不夠果斷、要再加油，結果他在我們的擋拆戰術下就是有辦法殺出一條血路，連續跳投，特別是那記三分球。」

陳力生則說：「我在中華男籃培訓隊跟奉晟教練很好，他教我很多，也謝謝他給我的肯定。」

陳力生補充：「對萬能這一勝太重要，其實我們目標肯定還是想先拚看看晉級8強，尤其教練都替會球員設定未來要挑戰職籃，我自己待加強的除了把握性，就是身體素質。」

話鋒一轉，陳力生也透露了一個小故事，媽媽從小支持他跟哥哥陳力行打籃球，對兄弟倆期許也高，會抽空到場替兩個兒子加油，「媽媽是我們兄弟最大、最強的支柱，去年我特別在右胸刺青，用英文字刺『媽媽是我永遠的英雄』字句，就是對媽媽最好的回報，而且是一輩子的。」

除了陳力生，國體陳冠中贊助17分、9籃板，陳澔翔13分、7籃板，大一菜鳥胡晉豪12分、9籃板；萬能高偉綸2記三分球，攻下個人UBA生涯最高21分、也是首度突破20分，外帶8籃板、4助攻，日籍外援黑澤龍人13分。