富邦人壽UBA大專籃球聯賽110學年第4萬能科大，111學年新賽季第一階段打出和上季不同的開局，24日靠著下半場轟下48分，75比60力克僑光科大，收下預賽2連勝，與上季同樣在輔大中美堂的展開第一階段預賽的開季2連敗有截然不同的樣貌。

上季UBA萬能雖開季2連敗，但隨後拉出5連勝結束第一階段預賽，第三節階段預賽又追加2連勝，跨階段7連勝，最後更一路闖進8強、4強連創隊史新猷，教練吳奉晟說，希望延續上季的氣勢，本季再次挑戰，至於團隊24日先衰後盛，他表示不意外，因為僑光個人單打能力優於萬能，所以翻轉戰局，他提醒球員先加強防守，再靠較佳的體能，下半場保護籃板、轉換快攻，外加上半場熄火的三分線恢復，得以反敗為勝。

萬能李家俊此役進帳26分、14籃板，雙寫個人一級生涯新高，隊友高偉綸三分球10投中3得11分，其中第4節2記三分冷箭最重要，莊昀楷外線也有7投中3，包括末節2發也相當關鍵，共拿13分，葉子偉則有13分、9籃板。

僑光開季2連敗，本季從健行科大轉來的劉彥廷26分、16籃板「雙十」，得分及6記外線也都刷新個人紀錄，鍾凱聖贊助9分、7籃板、6助攻；僑光教練陳嘉康說，決勝期劉彥廷體力下滑，隊友又沒人跳出，而先盛後衰。

萬能科大高偉綸包括第4節2記三分冷箭，全場攻下11分。（大專體總提供）