衛冕軍法國隊在D組小組賽第2戰靠著姆巴佩（Kylian Mbappé）在下半場踢進2球，個人「梅開二度」助隊以2比1氣走丹麥，小組賽2連勝拿下6分積分，也提前確定出線，率先晉級16強淘汰賽，打破衛冕者魔咒。

法國隊前役以4比1擊敗澳洲隊，衛冕路開出紅盤，但也在比賽中傷了1員大將，邊後衛大賀南德茲（Lucas Hernandez）僅登場9分鐘便因傷退場，隨後被診斷出右膝前十字韌帶斷裂，也正式宣告他的世界盃之旅已經結束。

過去法國與丹麥在世足賽3度碰頭各取得1勝1敗1和，今天第4度碰頭，上半場法國就頻頻展開猛攻，半場狂射門12次，但只有3次射正，反觀丹麥則是僅有2次射門、0次射正，半場踢完兩隊0比0。

第61分鐘，姆巴佩接獲小賀南德茲（Theo Hernandez）傳球為法國率先破門，本屆世足賽踢進第2球，助隊取得1比0領先。落後的丹麥在第68分鐘靠著A.克里斯騰森（Andreas Christensen）頭槌破網扳平戰局。

被追平的法國在第86分鐘，姆巴佩接獲格里茲曼（Antoine Griezmann）傳球後用右大腿把球碰進球門，梅開二度助隊再度取得領先。最終法國以1球之差氣走丹麥，2連勝也成為首支取得16強晉級門票的球隊，中止近3屆衛冕軍都在小組賽出局的紀錄。

吞敗的丹麥目前1和1敗，想要出線仍未絕望，小組賽最終戰面對澳洲若贏仍有機會搶下另一張晉級門票。