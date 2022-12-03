韓國小組賽最終戰贏得驚險，最終以2比1逆轉葡萄牙收下晉級門票，只是雙方在賽後結下了梁子，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在比賽第65分鐘被換下場，韓國前鋒曹圭成催促他快點退場不要浪費時間，C羅則表示對方沒有權利這麼做，並叫對方閉嘴，曹圭成賽後也針對這件事給出回應。

C羅與曹圭成起口角，脾氣向來火爆的葡萄牙後衛佩佩（Pepe），甚至上前安撫了曹圭成。賽後傳出C羅並沒有接受韓國記者的訪問，氣憤地離開混合採訪區，談到被換下場時的風波，C羅回應「在我走下去之前，有個韓國球員告訴我要快點下場，我對他做出閉嘴的手勢，因為他沒有權力，如果是裁判跟我說要我快點，那我就會加快步伐。」

與C羅發生摩擦的曹圭成，承認確實有示意葡萄牙球員快點下場，不過卻聽到了Caralho（指男性生殖器）等不雅的葡萄牙語詞彙，另一名韓國球員金英權也證實曹圭成說法，「C羅確實用葡萄牙文罵人，而且我們總教練就是葡萄牙人，常常在聽葡萄牙文，我不知道他對誰說，可能是在自言自語。」

雖然場上鬧得不愉快，但球賽結果對雙方是好的，輸球的葡萄牙仍以小組第一身分晉級淘汰賽，而南韓則力壓了烏拉圭升至小組第2，拿下了另一張16強賽門票。