金鐘主持人廖科溢宣布和女主播秦綾謙再婚後，遭多名前女友爆料醜聞，而第一位控訴的女子聲稱是同居女友，付出感情及金錢，換來的竟是「新娘不是我」的下場，對此，兩性作家欣西亞不禁感嘆：「愛情見不得光，讓女人淪為地基主」。

這名女子表示原本是廖科溢的粉絲，雖然他向對方聲稱「妳是我女友」，但推測只把對方定位成「一碗粉絲，還吃乾抹淨」，不免感嘆：「愛情見不得光，讓女人淪為地基主」，她解釋會稱對方為「地基主」，在於女人跟男人成家後，以為是這個家的屋主，但其實連房東都做不成，還被男方藏匿於見不得光的黑暗處，平時只會用甜言蜜語敷衍，給出一堆承諾卻沒實踐半樣。

兩性作家欣西亞呼籲女性勿淪為愛情的地基主。(欣西亞和Shane任翔臉書)

欣西亞指出這種人嘴巴雖聲稱自己是女友，但其實僅被定位為「砲友兼打掃工」，私下盡心盡力照顧眼前的男人，卻是助長對方在檯面上繼續當單身漢、對其他女人做open house，身旁仍舊環繞一堆鶯鶯燕燕，「來看房的看房，來賞屋的賞屋，然後還把雞腿分給好多人吃。」

欣西亞提醒所有女性，避免淪為愛情裡的地基主，必須牢記五大跡象，依序是：「他的行蹤難以捉摸。尤其他可以找到妳，但妳絕對找不到他」、「他從不把妳介紹給自己的朋友、遑論家人」、「妳跟他的互動除了性愛，還有金錢。妳不僅僅是 工具人，還是 人肉飛機杯」、「他在社群軟體不會tag妳，也不會放跟妳的親暱自拍」、「他不會公開有妳這個女友，對外狀態顯示單身」，接著強調：「女生真的要懂得保護自己，不要隨便相信男人那張嘴，他有沒有拿出行動證明對妳的愛才是最重要」。