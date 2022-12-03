本季轉戰兵工廠的前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus），在新天地重新找回過往好身手，再次入選巴西26人世界盃名單，只是出賽3場下來還沒有什麼表現機會，傑蘇斯就得提前結束世界盃之旅。根據《ESPN》消息，由於傑蘇斯膝傷嚴重，將無法參加剩餘比賽，他在世界盃的進球數持續掛零。

前2戰替補出擊的傑蘇斯，在巴西小組賽末輪採取主力休兵的情況下先發登場，上場64分鐘之後遭換下，隨後檢查出傑蘇斯的右膝出現了問題，經由MRI（核磁共振）檢查後確認無法及時康復，本屆世界盃之旅確定告終。除此之外，邊後衛泰勒斯（Alex Telles）也確定已經報銷。

鋒線上少了內馬（Neymar）及傑蘇斯，巴西並不需太過擔心，因為此趟世界盃他們一共帶了9名前鋒，各個皆為實力級球星，不過傑蘇斯的母隊兵工廠就頭痛了，本賽季槍手在英超積分榜高居第一的位置，若想擺脫後頭曼城的追擊，得仰賴本季繳出5球、6助攻的傑蘇斯。

傑蘇斯在上屆世界盃身穿象徵進攻核心的9號球衣，但是這背號卻被仍在尋求英超首顆進球的李察里森（Richarlison）給收下，一度引發了外界質疑，隨著李察里森在面對塞爾維亞的比賽中上演梅開二度，批評聲浪也越來越小，反倒是已在世界盃出賽8場的傑蘇斯，仍苦求終結在賽會的進球荒。