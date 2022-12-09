2022卡達世界盃進入倒數，並將在12月9日晚將展開8強淘汰賽。台灣運彩表示，2022世界盃冠軍投注，賠率也小幅變動，巴西仍穩坐賠率最低2.20倍，法國4.00倍、另阿根廷、英格蘭、葡萄牙皆5.75倍。英法兩國在八強對決、巴西阿根廷有可能在四強對決。

2022卡達世界盃休兵兩天後，從12月9日晚將展開8強淘汰賽。台灣運彩表示，截至12月7日為止世界盃累計銷售63億，16強8場賽事熱門前三名，以日、韓攻占一、三名，分別銷售3.1億元與2.4億元，另外西班牙、摩洛哥這一場相當精彩，銷售2.98億元，在銷售金額名列第二。

在8強賽中，9日晚上11點首戰是巴西對上克羅埃西亞，日前兩隊踢走亞洲了日、韓兩隊，9日晚上碰頭，決定那一隊可以搶先進入四強，台灣運彩提供不讓分賠率：巴西1.15倍、和局4.75倍、克羅埃西亞7.50倍。

緊接著在12月10日凌晨3點，則由阿根廷戰荷蘭，阿根廷因有足球天才小將出馬，荷蘭在此屆世界盃目前仍全勝，最終由誰勝出，台灣運彩不讓分賠率：阿根廷1.80倍、和局3.00倍、荷蘭3.10倍。這一場預期精彩可期。