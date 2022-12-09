【LIVE直播】賴清德參選黨主席 蘇揆：有利有弊 王世堅最新回應│中視新聞 20221209

行政院長蘇貞昌今(9)日表示，副總統賴清德昨天有打電話給他，了解對其參選民進黨黨主席的意見，他也善意提醒對方「有利有弊」，要深思，但對於賴已決定，蘇也說他給予祝福支持。對此，台北市議員王世堅直言，蘇貞昌賴著不走「全是弊」，並表示現在社會要求很清楚，就是責任政治，所以蘇該做的就是「下台負責」。

王世堅更砲轟民進黨要改革向前最大障礙就是蘇貞昌賴著不走，稱蘇應該瀟灑的揮揮手，「應該順便帶走那根撞球棒」。

針對蘇貞昌稱善意提醒賴清德選黨主席有利有弊，要深思一事，王世堅情緒激動的表示，蘇賴著不走「全是弊」。王世堅表示，賴清德因為蘇貞昌賴著不走，造成阻礙，不得不在這時候親自出馬，以他已他清新改革正直的形象彌補蘇不走的缺憾，「所以蘇講什麼？」王世堅認為，蘇貞昌要想清楚，不要把簡單的事複雜化，他說現在社會要求很清楚，就是責任政治，所以蘇貞昌應該做的也是很清楚，就是「下台負責」這麼簡單。

王世堅強調，蘇貞昌應該做的就是下台負責，「吱吱喳喳什麼？」王世堅表示，蘇若不走，留下惡名、四面楚歌，他說民進黨要改革向前最大障礙就是蘇貞昌賴著不走。

王世堅表示，蘇貞昌這麼多年，沒功勞也有苦勞，但為國家做事，應該是只問過不居功，就是謙卑謙卑再謙卑，他說這是最重要的意義跟精神，若連這點都搞不清楚，竟還是創黨元老？王世堅也希望蘇聽下去這個勸，他認為蘇在兩個禮拜前開完票就應該立刻做的事，是瀟灑的揮揮手，不帶走一片雲彩，且順便帶走那根撞球棒。

王世堅坦言，本來沒想到賴清德會提早出來，但如果要因應這兩個禮拜以來情況，包括很多檢討、改革裹足不前，賴清德有擔憂，所以提前出來，「我當然支持，過去支持、現在支持、未來更支持」。王世堅也再次強調，蘇貞昌自己賴著不走還評論，他希望蘇貞昌能先搞清楚自己狀況，誰是最大絆腳石、誰造成現在最大阻礙，誰自己就應該清楚，自己趕快搬開，「他現在走，功成身退、歷史留名，如果硬賴著不走，那我就不好意思提了」。