賴清德終於委託鄭麗君領表參選民進黨主席，並提出四項聲明，希望能在最短時間內迅速調整步伐，重新出發。賴清德的決定，並不令人意外，但是未來即便掌握黨機器，2024年前進總統之路恐怕仍是險阻重重。

蔡英文和賴清德在2019年殺到見骨的黨內初選，大家記憶猶新，賴清德更是如人飲水。九合一選舉結果出爐，蔡總統不僅賠上黨主席一職，其扶植的中生代也非死即傷。正當蔡英文氣虛之時，吃過悶虧的賴清德豈有不趁機出手之理。

賴清德此時選擇掌控黨機器，不是沒有風險，等於把整個黨的敗選包袱攬在自己身上，禍福難料。但蔡總統堅持蘇貞昌留任，選後致電陳其邁代理主席，並由鄭文燦擔任選後檢討小組召集人，都顯示她雖然辭掉黨主席，仍積極插手後續黨內政治權力的安排，並不是真的裸退，撒手不管。如果賴清德再瞻前顧後不出手，恐怕又將重蹈3年前的覆轍。

從賴清德參選的四大聲明，也不難看出他的戰戰兢兢。首先他提到要重整旗鼓，還強調黨的力量不能分散，其實言下之意，不就透露出對黨內可能因派系鬥爭而分裂的憂心。蔡總統權力跛腳後，恐怖平衡現狀將面臨崩解，派系既得利益勢必重組。民進黨畢竟已經執政6年多，且吃相難看，在蔡總統第二任期結束前只會變本加厲。而在此時卻要既得利益者把咬在嘴裡的肉吐出來，拱手讓予他人，想也知道很難平和收場。

其次，賴清德提到要深刻檢討，贏回人民信任。眾所周知，這次民進黨敗選，很大原因在於民眾對其黑金腐化的反感。但是賴的聲明卻隻字未提「黑金」兩字，只能迂迴用擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，積極了解和回應各界的指教和訴求來蒙混。

民進黨最近雖大動作修法想掃除黑金惡名，但僅針對公職參選人進行規範，根本只是虛應故事。指標性的人物如中常委黃承國，涉及台南88槍而辭職的中執委郭再欽，其黨職都不會因修法而受絲毫影響。行政部門的公權力都不敢直接動刀，黨主席又哪敢直接開鍘？台南爐渣利益糾紛在賴清德擔任市長時已經存在，當時的賴市長處理不來，又怎能讓人相信賴主席可以大刀闊斧？況且黑金和派系利益盤根錯節，掃除黑金，不免和派系鬥爭連動，阻力只會更大；而政治性的解讀，更會讓焦點模糊。

過去賴清德問鼎總統大位的最大關卡，主要包括美國的信任與國際觀。美中戰略格局短時間雖然不會改變，但美方對於這位「務實台獨工作者」的「台獨金孫」，是否可能過激與不可預期，仍保持戒心。賴擔任副總統前後，頻頻出國訪問來補強他國際事務參與不足的缺陷。如參加美國國家祈禱早餐會、赴宏都拉斯總統就職典禮並與美國副總統同台、擔任特使赴日弔唁安倍晉三等，但從他的表現不難看出賴對國際外交仍顯得生疏。

如今賴清德不僅外患未減，參選主席將更添黨內包袱的內憂。民進黨接班戰如今只是提早開打，但絕對還沒結束。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）