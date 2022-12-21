民進黨在地方選舉接連遇到挫敗，黨內要求全面改組聲浪大增，近日則傳出若行政院長蘇貞昌下台，以國安會祕書長顧立雄接任閣揆呼聲最高。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，從閣揆人選當中看出來，蔡英文還是在做最後垂死的掙扎。

針對閣揆人選，柯志恩20日在政論節目《少康戰情室中》指出，顧立雄是非常大的可能，畢竟他還是代表英系，是可以站出來檯面上的人物。她認為，從閣揆人選當中看的出來，賴清德即使急於要把黨主席還要各方面全力定於一尊，蔡英文還是在做最後垂死的掙扎。

柯志恩認為，從顧立雄、鄭文燦、陳建仁等人選來看，都是蔡英文為了避免在第二任期跛腳後，「她總要有一個英派的代理人」。柯志恩說目前大家都已將賴清德定於一尊，甚至連英系大將陳明文都已經表態，「對小英來說情何以堪」。

柯志恩透露，在國民黨內部訊息當中，如果不是台大（論文抄襲）這件事，鄭文燦就是閣揆，也是蔡英文（心中）最合適的一個人選。然而，針對鄭文燦擔任九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦，柯志恩認為，前新竹市長林智堅是導致民進黨敗選最一開始的主因，而鄭文燦和林智堅是一個共犯結構，「由他來主導這樣所謂反省的審核大將，完全不合邏輯」。