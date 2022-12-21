民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，由高雄市長陳其邁代理，黨主席補選預計明年1月15日投票，黨內僅副總統賴清德1人登記參選，他近期將陸續到全台各地舉辦「向黨員報告政見發表會」，預計12月24日將南下高雄，親自向黨員訴說重整民進黨計畫。

賴清德近期將全台跑透透，到各地與黨員訴說他重整民進黨的計畫，並聽取黨員建言，列為未來檢討依據。首場「向黨員報告政見發表會」於21日晚間在新北市三重盛大展開，也將於24日下午3點30分在新興區南港新江黎明成功里聯合活動中心舉辦高雄首場「向黨員報告政見發表會」。

在高雄新興區舉辦的黨員座談會是由民進黨立委趙天麟協助籌辦。趙天麟也在臉書發文表示，1月15日是民進黨黨主席補選投票日，賴清德副總統是唯一登記的候選人，他也即將展開全台黨員座談會，12月24日下午3時30分是高雄第1場，邀請黨員及支持者踴躍參與。