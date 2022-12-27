總統蔡英文今(27日)在總統府召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，她強調役期延長至1年是無比困難的決定，但捍衛國家安全是她無可迴避的責任。媒體人謝寒冰今(27日)在《正常發揮》節目強調，蔡英文為何說這是困難的決定？因為2024年元旦施行，2024年1月13日就要總統大選投票，她知道這會影響到選舉，當初2016上台不恢復役期也是因為沒有選票。主持人丹伸廣嘆，為了討好美國，連政權都不要了。

「其實很明顯嘛，表示我們的準備不足嘛！」謝寒冰表示，我們現在恐怕營房也不夠，裝備也不夠，訓練的人才也不夠，因為我們縮短役期已經很久了，從2013年縮短到現在。民進黨受美國壓力，這是全世界都看得到的事情，這真的沒什麼好辯解的。

謝寒冰說，蔡英文還好意思說不是啦，我們不是受美國壓力，我們從兩年前就開始在討論。那妳兩年前為什麼要討論？還不是美國人叫妳討論？她不是要討論兩年，而是台灣每兩年就要選一次舉！是因為這樣她才不得不延。

義務役將延長為一年。總統府提供

「蔡英文為什麼要告訴你，這是一個艱難的決定？她知道這會影響到選舉！」謝寒冰指出，她現在這樣決定了，假定沒什麼意外，2024年1月1日開始就要去當1年兵。「你知道2024年1月幾號投票？1月13號！」丹伸廣：「你看看，為了討好美國爸爸，妳連政權都不要了！」

謝寒冰強調，所以蔡英文為什麼會告訴你「艱難的決定」？因為這會影響到民進黨的選舉，當然很艱難！當初2016上台，妳就應該要推翻掉，恢復到1年10個月，為什麼不這樣做？「因為這樣做就沒有選票，就這樣子而已啊！」