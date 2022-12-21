副總統賴清德競選民進黨主席，首場政見發表會今晚將在新北市三重登場，被解讀是針對新北市長侯友宜。新北市長侯友宜今被問到此事時表示，很好啊！賴副總統到三重可以聽到民意代表反映很多建設需要副總統協助爭取，讓三重發展不是很棒嗎？

侯友宜表示，三重有很多建設在做，包括要蓋庶民科技圖書館，經費需要30億，另外蘆洲南北側開發案，至今手續還停在內政部 。

侯友宜說，很多地方基礎建設有賴副總統以副總統之尊，幫三重爭取預算，解決問題，讓三重更快速發展。媒體詢問有人指侯友宜若出來選總統可贏過賴，侯友宜強調，他是新北市長，3天後會就職，把新北市長角色做好，把握當下，把2030願景做好。

近日永齡基金會創辦人郭台銘針對BNT疫苗與中央隔空喊話，侯友宜表示，新北這幾年是疫情比較嚴重地區，當時疫苗都是中央撥補，現在一直鼓勵市民趕快來施打疫苗，增加防護力。