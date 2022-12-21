副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。而近日就有學者爆出，「民進黨的鄭文燦和賴清德都有可能成為民進黨2024年大選的候選人，至於最終誰能參選，主要看美國的態度」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，廈門大學台灣研究中心暨廈門大學台灣研究院教授唐永紅認為，「美國對台灣大選的影響很大」，以目前的狀況來看，美國還是支持民進黨的，民進黨也親美。但唐永紅也指出，若是美國不希望台海近期內發生戰爭，那就會去思考2024年應該支持哪位民進黨的候選人，並要求對方配合美國的戰略規劃。唐永紅認為，「民進黨的鄭文燦和賴清德都有可能成為民進黨2024年大選的候選人」。

該份報導更指出，唐永紅分析，若是美國還不想和中國大陸攤牌，那就會選擇比較溫和、看起來可以交流、姿態柔軟一點的鄭文燦；不過如果美國認為更需要強勢的「台獨工作者」才能配合美國的戰略，那就會支持賴清德。唐永紅最後也指出，因為鄭文燦選舉的失利，加上論文涉嫌抄襲被撤銷，因此賴清德成為民進黨2024的總統候選人機率就比較高，但美國一定會根據自己的戰略規劃步驟去要求賴清德配合。

日前桃園市長鄭文燦也表態支持賴清德，會盡最大力量給他協助，鄭文燦表示不會參選黨主席，對於2024總統選舉人選，「就是賴副總統」，將從各種角度協助新的黨主席，包含總統的提名、立委的提名跟後續的輔選工作。