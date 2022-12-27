美國運輸部（The U.S. Transportation Department）周一晚間宣布，將對近幾日來西南航空（Southwest Airlines）大量取消航班與班機延誤展開調查，並表示該公司航班異常的情況嚴重到「無法接受」。

據航班追蹤網站FlightAware的數據，繼周日取消48%的航班後，西南航空在周一又取消了2,886個航班，約占其排定班表的70%。此外，該公司也已經取消2,400多個周二的航班、相當於班表的60%。西南航空在周日和周一分別有48%和16%的航班延誤。

美國運輸部周一表示，西南航空不成比例且難以接受的航班取消和誤點率，以及該公司未能妥善地為航班遭取消或班機延誤的客戶提供支援，令該部門感到擔憂。運輸部將調查該公司取消航班是否可控，以及該公司是否遵守其客服計畫和運輸部其他所有相關規定。

近幾日以來，受到強烈的冬季暴風雪影響，美國其他主要航空公司也取消了許多航班，但取消率不像西南航空那麼嚴重，而且現在其他航空公司的運作也已大致恢復。