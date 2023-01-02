不滿年終獎金兩樣情，昨（1）日2023第一天長榮航勤員工集體請假，今日是元旦假期收假日，長榮航勤董事長、總經理等行政主管以及現場作業主管早上6點就去協助搬行李，長榮航空表示到中午之前沒有任何航班取消，平均航班延誤約30分，。

長榮航空表示，長榮航勤因應可能有部分員工臨時請假，為避免人力因素造成地面作業異常而延誤航班，昨日部門主管除了致電休假員工勸說出勤，今日另重新檢視人力規劃，除了原排班作業人員及支援人力外，包含董事長及總經理等行政主管以及現場作業主管，於上午06：00即到作業現場協助第一線的搬運行李、清艙、推輪椅作業，早班技術性及非技術性支援人力約80名，盡最大努力讓航班得以正常起降。

長榮航空表示，長榮航勤在航班作業順序方面，將以離場的客機優先作業，到場的客機次之，再其次是貨機航班作業。

長榮航空表示，今日上午12：00前預計離場客機25班、貨機3班，抵達客機10班、貨機0班；上午由桃園機場出發的航班少數航班因天候因素來機晚到及地勤作業有些許延誤，延誤時間約15分至55分之間，平均航班延誤約30分，沒有任何航班取消。