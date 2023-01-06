民眾在墨西哥航空165航班飛機內躲避子彈。（路透社）

墨西哥安全部隊5日（四）抓獲毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）的兒子歐維迪歐（Ovidio Guzman）後，整個庫利亞坎（Culiacán）爆發了暴力事件，「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的槍手襲擊了墨西哥機場的1架軍機和1架墨航165航班，以報復政府

據美國《國家廣播公司新聞網》(NBC News)6日報導，這起暴力襲擊事件發生後，墨西哥國際航空（Aeromexico）表示，這次事件165航班上沒有人受傷。庫利亞坎機場在不久後關閉，安全部隊在遍布燒毀車輛的城市中巡邏，試圖控制暴力反彈。這場對庫利亞坎國際機場的可怕襲擊，更有民眾拍下為十分驚險的影片。

恐怖的影片顯示，西納羅亞集團的暴徒在一架民航機沿跑道滑行時向其開火，驚恐的乘客在座位之間傖惶躲避。。

墨西哥航空公司也公開表示，本應從庫利亞坎飛往墨西哥城的飛機遭到槍擊，班次已被取消。據路透社報道，該航空公司說，沒有人在這次事件中受傷，但機場仍持續關閉直到星期四（5日）晚上。

影片中更顯示出一架墨西哥軍機降落到機場時遭到槍擊的混亂場面。歐維迪歐曾經在2019年落網，不過當時所屬幫派成員威脅要殺死大量平民「報復」，包括襲擊軍警親屬住處，時任墨國總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）為避免事態升級，宣布釋放歐維迪歐。

這起捉拿歐維迪歐的事件發生在美國總統拜登下週準備出席墨西哥城舉行的北美領導人峰會之際。